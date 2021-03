Fahrerflucht in Erkelenz : 15-jährige Inline-Skaterin schwer verletzt

Erkelenz Als sie an einem Kreisverkehr die Straße überqueren wollte, ist ein Mädchen am Mittwoch von einem Transporter erfasst worden. Der Fahrer fuhr davon, ohne anzuhalten.

Eine 15 Jahre alte Inline-Skaterin ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 19 so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus musste. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Unfallverursacher, der das Mädchen mit einem weißen Transporter erfasste und danach weiterfuhr, ohne anzuhalten. Die 15-Jährige war mit Inlineskates auf dem Geh- und Radweg der L 19 aus Gerderath in Richtung Erkelenz unterwegs und hatte am Kreisverkehr Höhe Schwanenberg an der vorgesehenen Stelle die Straße überquert. Der Transporterfahrer übersah das Mädchen offenbar und stieß mit ihr zusammen, bevor er seine Fahrt sofort in Richtung Schwanenberg fortsetzte. Zur Behandlung musste die 15-Jährige stationär im Krankenhaus bleiben.