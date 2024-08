Nach Facebook-Post Erkelenzer wegen Volksverhetzung vor Gericht

Vor dem Erkelenzer Amtsgericht steht in diesem Monat auch ein Angeklagter aus Göttingen (Jahrgang 2002). Er soll während der Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohledorfs Lützerath im Januar 2023 Polizisten angegriffen haben, die versucht hatten, Demonstranten am Eindringen in das abgesperrte Dorf zu hindern. Ihm wird ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Mann soll einen tennisballgroßen Lehmklumpen auf zwei Polizisten geworfen haben und diese im Brustbereich und an der Leiste getroffen haben. Der Fall wird am Donnerstag, 29. August, verhandelt (AZ: 11 Ds 6/24).