Enormes Datenaufkommen erwartet Extra-Funkmast soll Handyempfang beim Electrisize sicherstellen

„Das Electrisize Festival stellt für das Mobilfunknetz in Erkelenz eine große Herausforderung dar“, teilt Vodafone mit. „Die Fans teilen ihre Erlebnisse etwa in Form von Videos und Fotos in den sozialen Medien. Sie informieren sich online per Smartphone über aktuelle Ereignisse rund um die Veranstaltung, rufen ihr Eintrittsticket auf und telefonieren mit glasklarer Sprachqualität“, so das Unternehmen.