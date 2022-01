Explosionen in Erkelenz : Auto brennt an Tankstelle aus

In Erkelenz brannte heute Morgen, Donnerstag, 13. Januar 2022, ein Auto an einer Tankstelle. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Am Donnerstagmorgen stand an der Shell-Tankstelle an der Krefelder Straße ein Auto in Flammen und brannte völlig aus. Die Ursache ist noch ungeklärt.

Am Donnerstagmorgen ist eine Mercedes A-Klasse an der Erkelenzer Shell-Tankstelle an der Krefelder Straße ausgebrannt. Um kurz nach zehn Uhr ging das Fahrzeug auf dem Vorplatz der Tankstelle in Flammen auf, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings niemand.

Es soll Explosionen aus noch ungeklärter Ursache gegeben haben. Foto: Christos Pasvantis

Die Flammen schlugen schnell auf das ganze Fahrzeug über, das unter mehreren lauten Explosionen vollständig ausbrannte. Die dunkle Rauchsäule war im gesamten Stadtgebiet zu sehen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer allerdings binnen weniger Minuten unter Kontrolle bringen.

Weitere Informationen in Kürze.

(cpas)