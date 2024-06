Experte in Erkelenz So bestimmt KI unseren Alltag

Eingeladen hatte das Geldinstitut Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, der sich als Mediziner und Psychiater seit Jahrzehnten mit Hirnforschung beschäftigt und in seinem Vortrag über „Künstliche Intelligenz – Was das ist und warum es uns alle angeht“ durchaus Bezüge zwischen dem menschlichen Denken und der Funktionsweise von KI herstellte. Vereinfacht ausgedrückt: Durch eine Information wird eine Reaktion ausgelöst – ja oder nein. Millionenfach läuft der Prozess zeitgleich im Gehirn ab und es kommt zu Entscheidungen und Ergebnissen. Nicht anders ist es bei der KI. Sie verarbeitet das, was sie erfährt und zieht daraus Schlüsse. Was sie besonders macht: Sie kann schneller zu Erkenntnissen kommen, weil sie mehr gefüttertes Wissen hat, als ein einzelner Mensch jeweils haben kann.