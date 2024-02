Evangelische Kirche Wegberg Ein Gottesdienst der besonderen Art

Im abgedunkelten Kirchenschiff, in dem Kerzen brannten, sorgten der Schwanenberger Jugendchor unter der Leitung von Tiemo Merki sowie der Musiker Horst Couson mit seinen Improvisationen an Klarinette und Saxofon für einen stimmungsvollen Rahmen der knapp eineinhalbstündigen Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand dabei die Wanderausstellung mit dem beziehungsreichen Titel „Hope – Hoffnung Bewegt", die die ungewöhnlichen Ergebnisse eines Foto-Workshops in einem griechischen Flüchtlingslager zeigt. Die elf beteiligten Mädchen und Frauen aus Afghanistan, Syrien, Iran und Irak hatten unter der fachkundigen Anleitung des italienischen Profi-Fotografen Mattia Bidoli mit der Kamera ihren Hoffnungen, Ängsten, Wünschen oder Sehnsüchten Ausdruck verliehen. Dabei wirke das Aufnahmelager mit seinen Containern wie ein Gefängnis; die Bedingungen dort seien unmenschlich, so Pfarrer Christian Puschke. Dabei habe die Fotografinnen der Gedanke begleitet, ob es ein Fehler gewesen sei, die Heimat zu verlassen und die Flucht zu wagen. Was ihnen die Kraft gegeben habe, ihr Leben positiv zu gestalten, lasse sich in einem einzigen Wort zusammenfassen: Hope (Hoffnung).