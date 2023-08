Für das Hospiz Europaschule Erkelenz erläuft mehr als 25.000 Euro

(RP) Das Erkelenzer Hospiz ist seit Jahren fest auf Spendengelder angewiesen und erhält diese auch aus vielfältiger Richtung immer wieder. Einen ganz besonders hohen Betrag haben nun erneut die Realschüler der Erkelenzer Europaschule erlaufen – und zwar mit harter Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler legten sich bei der 16. Auflage des Sponsorenlaufs kräftig ins Zeug und knackten erneut deutlich die Zielmarke von 20.000 Euro. Am Ende waren es in diesem Jahr sogar exakt 25.843 Euro, die nun in einer kleinen Feierstunde in der Erkelenzer Stadthalle an das Hospiz übergeben werden konnten.