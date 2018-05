Erkelenz: Europachor aus vielen Hundert Stimmen

Erkelenz Das Cusanus-Gymnasium begeht den Europatag mit Projekten für die Neuntklässler.

Das Cusanus-Gymnasium setzt als Europaschule seine Tradition fort und brachte seinen Schülern gestern die EU näher. Die rund 180 Schüler der sechs neunten Klassen setzten sich dabei nicht nur mit aktuellen europapolitischen Problemen, dem Zusammenspiel der politischen Kräfte in der EU und Themen wie einem europaweiten freien W-Lan-Netz oder einem verpflichtenden Europäischen Sozialen Jahr auseinander. Sie besuchten am Vortag auch die Franziskus-Schule in Erkelenz, die ebenfalls Europaschule ist, um mit den Grundschülern spielerisch Englisch, Niederländisch und Spanisch zu trainieren und mit ihnen römische Spiele zu machen.

Zum Programm gehörte für die Klasse 9a mit Lehrer Hans Lenzen-Tomberg gestern ferner eine Diskussionsrunde mit dem Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers (CDU). Und dann hatte sich das Cusanus-Gymnasium noch etwas ganz Großes für den Europatag ausgedacht: Mehrere Hundert Schüler stimmten in der Pause im Atrium die Europahymne an, für die Musiklehrer Michael Forg unterstützend ein Projektorchester und einen Chor zusammengestellt hatte. Schulleiterin Rita Hündgen war "überwältigt von diesem schönen Bild", das sich bot. Und sie rief die Schüler dazu auf, sich stets an den Text der "Ode an die Freude" (Friedrich Schiller, Musik Ludwig van Beethoven) zu erinnern, der von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit handelt.