Tabu-Thema Essstörung Cusanus und Gesundheitsamt entwickeln Ausstellung

Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsamt und dem Cusanus-Gymnasium in Erkelenz konzipiert worden. Die Idee zur Ausstellung „Essstörungen“ entstand durch Gülsen Koch, Lehrerin am Cusanus. Sie führt bereits seit einigen Jahren dieses Projekt mit den Schülern des Ernährungslehrekurs im Differenzierungsbereich durch. Angela Cabanski vom Gesundheitsamt Kreis Heinsberg hat die Schüler während des Projektzeitraums ebenfalls fachlich begleitet und unterstützt. Die Ausstellung ist nach dem Prinzip der Partizipation gestaltet. Die Schüler haben sich eigenständig mit den einzelnen Essstörungen und den Hintergründen über acht Wochen auseinandergesetzt.