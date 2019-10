Beratung im Bauausschuss : Alte Schule Holzweiler soll Dorfzentrum werden

Die alte Schule in Holzweiler: Wann der nächste Schritt auf dem langen Weg zum Dorfzentrum für Holz­weiler getan wird, bleibt abzuwarten. Zunächst werden die Anträge auf finanzielle Zuschüsse gestellt. Foto: Speen

Holzweiler Der Bausschuss beauftragt die Erkelenzer Stadtverwaltung, Förderanträge zu stellen, um in Holzweiler in der alten Schule einen neuen Dorfmittelpunkt zu gestalten.

Der Weg ist noch weit, bis die Alte Dorfschule in Holzweiler zu einem attraktiven Dorfzentrum geworden ist, den sich der Seiler-Treff Holzweiler und die gesamte Dorfgemeinschaft wünschen. Zugleich soll die erneuerte, denkmalgeschützte Alte Schule ein wesentlicher Baustein sein für einen Ort, der „dem Braunkohlebagger von der Schüppe gesprungen ist“, wie es lakonisch bei der Sitzung des Bauausschusses im Erkelenzer Rathaus hieß. Den ersten Schritt auf dem langen Marsch machte der Ausschuss, indem er die Verwaltung beauftragte, Fördermittel bei Land und Bund aus Mitteln der Dorferneuerung zu beantragen. Der entsprechende Antrag muss bis Ende September gestellt sein. Zugleich will sich Bürgermeister Peter Jansen darum bemühen, dass Mittel aus dem Topf für Maßnahmen zum Strukturwandel in den Kohleregionen gewonnen werden können. Bislang würden ausgerechnet die Anrainerkommunen des Tagebaus Garzweiler II überhaupt nicht bei der Verteilung die Geldtöpfe berücksichtigt, obwohl sie die Hauptbetroffenen seien.