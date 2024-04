Plauderbank in Erkelenz Wer hier sitzt, hat Freude an Gesprächen

Elke Wergers, die sich in der Senioreninitiative Erkelenz (S.I.E.) ehrenamtlich engagiert, machte sich bei der Stadtverwaltung dafür stark, nachdem sie erfahren hatte, dass unter anderem in Düsseldorf ein solches Projekt ins Leben gerufen wurde. Dass gerade ältere Menschen oft einsam und isoliert leben, weiß Wergers schon lange. Früher arbeitete sie am Empfang der orthopädischen Praxis ihres Ehemannes, wunderte sich manchmal, wenn sie Patienten aufrief und diese dann den Wunsch äußerten, lieber noch etwas länger im Wartezimmer zu verweilen, um sich unterhalten zu können. Auf Augenhöhe einige nette Worte miteinander wechseln, dabei mehr über das Leben des unbekannten Gesprächspartners erfahren: Insgesamt sechs Ehrenamtler aus der Senioreninitiative der Erka-Stadt werden künftig regelmäßig auf der Bank an der Stadthalle anzutreffen sein.