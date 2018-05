Erkelenz: Erst Einfahrt gereinigt, dann eingebrochen

Erkelenz 87-Jährige wurde Opfer von Tricktätern. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Fall in Kuckum.

Eine 87-jährige Frau aus Erkelenz sprachen am Dienstag gegen 12 Uhr drei unbekannte Männer aus einem weißen Kastenwagen heraus an, berichtet die Polizei. Diese boten ihr an, die Pflastersteine auf ihrem Grundstück an der Straße In Kuckum zu reinigen. Doch das war wohl nicht ihr eigentlicher Plan.