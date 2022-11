Gastspiel in Erkelenz Jürgen Becker springt in der Stadthalle ein

Auf das Frauenduo Suchtpotenzial hatten sich viele der Kabarett-Abonnenten in dieser Saison in der Erkelenzer Stadthalle besonders gefreut. Denn allein schon der Programmtitel „Sexuelle Belustigung“, mit dem die Musikerinnen Julia Gámez Martin und Ariane Müller touren, verspricht provokante Gags und viel schwarzen Humor. Wegen einer Babypause muss das Duo allerdings früher als geplant einige Auftritte ihrer Tour absagen, so auch den in Erkelenz. Kurzfristig springt dafür ein alter Bekannter ein, der in der Region seit vielen Jahren verlässlich für kluge Gedanken und herzhafte Lacher sorgt: Jürgen Becker. Am Freitag, 2. Dezember, steht er unter dem Motto „Die Ursache liegt in der Zukunft“ ab 20 Uhr auf der Bühne.