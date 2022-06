Am Donnerstagmittag hat es gekracht : Erneut Unfall auf der A 46 bei Erkelenz

Erkelenz Wie schon am vergangenen Wochenende mussten Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfall auf der Autobahn ausrücken. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagmittag hat es auf der Autobahn 46 bei Erkelenz erneut einen Unfall gegeben. Gegen 14.23 wollte ein Fahrer mit seinem Auto die Auffahrt Erkelenz-Süd in Fahrtrichtung Düsseldorf nehmen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto von der regennassen Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Autos wurde dabei nach ersten Erkenntnissen eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Düsseldorf war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt, gegen 15.35 Uhr wurde sie wieder freigegeben. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.