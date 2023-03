Erkelenzer Ernährungsberaterinnen geben Tipps Worauf man beim Fasten achten muss

Die Fastenzeit ist fester Bestandteil der traditionellen christlichen Glaubenslehre. In den 40 Tagen vor dem Osterfest war der Verzicht auf tierische Produkte, Alkohol und Zucker geboten. 40 Tage hat Jesus Christus nach seiner Taufe in der Wüste gefastet. Mit diesem Ritual wird an sein Wirken erinnert. Mit der Fastenzeit bereiten sich die Gläubigen auf die wichtigsten christlichen Feste des Jahres vor: Karfreitag und die Feier der Wiederauferstehung an Ostern. Ein deutlich spürbarer Verzicht, verbunden mit mehr Raum für Hingabe und Besinnung, soll diese Vorbereitung unterstützen.