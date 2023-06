“Einfacher, als man meint“ Erkelenzerin testet Lastenrad für eine Woche

„Wenn Kitas Interesse haben, das Lastenrad vor Ort zum Ausprobieren hinzustellen, reicht es aus, wenn ich darüber informiert werde“, so Nicole Stoffels. Die städtischen Mitarbeitenden in den Kindertageseinrichtungen werden vorab in die Nutzung des Lastenrads eingewiesen. Das kostenlose Eltern-Angebot wird mittels Mietvertrag geregelt.