Erkelenzerin schreibt Buch Die Katze, die niemand wollte

Die Tierheime in ganz Deutschland gelten als hoffnungslos überlastet, nicht zuletzt aufgrund des Haustier-Booms während der Coronapandemie. Und dennoch zahlen viele Menschen lieber viel Geld für einen Hund oder eine Katze vom Züchter, statt einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause zu geben. Viele Vierbeiner im Tierheim gelten gar als unvermittelbar, weil sie schlimme Dinge erlebt oder sonderbare Charaktereigenschaften haben. Letzteres trifft zweifelsohne auch auf Yara zu. Von ihren ersten fünf Lebensjahren hat sie drei im Tierheim verbracht, zwei Halterinnen kamen nicht mit ihr zurecht. Jetzt wohnt sie bei Petra Bungarten. Die 63-Jährige, die lange in Erkelenz und Rheydt wohnte und mittlerweile in Hürth heimisch geworden ist, hat über ihre tollen Erfahrungen mit ihrer Katze nun ein Buch geschrieben: „Die Katze ist nicht das Problem oder Wie Yara lernte, auf dem Gras zu tanzen“ ist vor Kurzem erschienen.