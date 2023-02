Wichtige Entwicklungsarbeit Erkelenzerin baut Schulen in Togo

Erst ab der weiterführenden Schule springt der Staat als Bildungsträger ein. In den Klassen eins bis sechs sind die Jungen und Mädchen auf private Unterstützung angewiesen. Lehrer, die diese Klassen in den Dörfern unterrichten, erhalten in der Regel kein Gehalt. Dementsprechend ist die Fluktuation groß. „Inzwischen hat das Schulministerium erkannt, dass die Schüler aus den von uns betreuten Schulen überdurchschnittlich gute Leistungen vorweisen können“, sagt Marianne Nitschke zu den Erfolgen, die eine Folge haben: „Des Schulministerium setzt mehr und mehr staatliche Schulleiter in den Schulen ein oder versetzt unsere Lehrer an andere Schulen.“ Grundsätzlich habe sich die Schullandschaft in Togo entwickelt.