Umfrage in Erkelenz zur Urlaubsplanung : Urlaub in Zeiten der Krise

Die Mund-Nase-Maske darf in diesem Jahr in keinem Reisekoffer fehlen. Foto: obs/CosmosDirekt

Erkelenz Auch wenn es bald wieder möglich ist: Einen großen Urlaub und Fernreisen wollen in diesem Jahr nur die wenigsten Erkelenzer antreten. Die Sorgen bleiben, viele planen deswegen einen Trip im Inland.

Die Corona-Krise hat vielen Menschen in Sachen Urlaubsplanung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wenn die Hochphase des Lockdowns vorbei zu sein scheint, und Grenzen, Restaurants und Hotels wieder öffnen, ist die Verunsicherung bei vielen groß. Wie sicher ist es in meinem Urlaubsland? Sollte ich mich in dieser Situation überhaupt in ein Flugzeug setzen? Und was könnte ich vor Ort überhaupt guten Gewissens unternehmen? Diese Fragen stellen sich auch die Erkelenzer – ihre Pläne für Fernreisen haben sie deswegen größtenteils über Bord geworfen.

Von Urlaubslust hat Kerstin Fellmann, die das Erkelenzer Reisebüro Reise-Galerie leitet, auch nach den Lockerungen nichts mitbekommen: „Die Urlaubsplanung läuft auch jetzt bei den Leuten nicht an, und das wird sich in diesem Jahr wohl auch nicht mehr ändern. Ich habe seit Ende Februar fünf neue Buchungen abgeschlossen – fünf Stück!“, sagt sie. Stattdessen sei sie seit Wochen mit Rückbuchungen beschäftigen: „Ich würde schätzen, dass mehr als die Hälfte der Menschen ihre Reisen abgesagt hat. Von morgens bis abends mache ich Stornierungen, Umbuchungen, stelle Gutscheine aus und überweise Geld zurück.“ Sie habe dabei durchaus Verständnis: „Die Leute bezahlen viel Geld für ihren Urlaub, da wollen sie keine Einschränkungen und Uhrzeiten, zu denen sie am Pool liegen dürfen. Wenn das Bauchgefühl schon ein schlechtes ist, dann fährt man nicht gerne in den Urlaub.“

INFO Bund will Reisewarnung Mitte Juni aufheben Warnung Das Auswärtige Amt hat im März eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Nun will die Regierung den Weg für den Sommerurlaub frei machen. Aufhebung Geplant ist, die Warnung ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten, darunter auch Spanien, Griechenland und Italien, wieder aufzuheben.

In der Stadt teilen die Menschen oft die gleichen Sorgen. „Wir würden schon gerne in den Urlaub fahren, aber wenn, dann in diesem Jahr nur in Deutschland“, sagt Torsten Fanger. „Die Auflagen sind zu hoch. Dann gibt es feste Zeiten, zu denen man ans Buffet darf, zu denen man schwimmen darf. Alles ist genau strukturiert und geregelt, und das ist ja genau das, was man im Urlaub nicht will.“

Joachim Schwarz musste seinen großen Jahresurlaub bereits absagen – im April sollte es nach Hawaii gehen, wo er sich mit seiner im Ausland lebenden Freundin treffen wollte. Fliegen will er dieses Jahr nicht mehr, auch er plant nun seinen Urlaub im Inland: „Wenn meine Freundin einreisen darf, dann fahren wir in Deutschland an die See.“ Dass die Auflagen die Stimmung dort trüben können, glaubt er nicht: „Ich bin immer optimistisch, Angst habe ich keine. Wir würden das beste daraus machen und sicher eine schöne Zeit haben.“

Pläne hatte auch Milan Masic: „Am Samstag wäre der Flieger nach Fuerteventura gegangen – daraus wird nichts. Dann haben wir überlegt, ob wir nach Holland fahren, aber das will deren Regierung ja nicht. Die Alternative ist jetzt Freiburg, weil es im Inland ist und wir von da aus schnell wieder nach Hause kommen. So ein richtiges Urlaubsfeeling wird das aber nicht sein.“ Ansonsten will Masic in diesem Jahr nicht mehr verreisen: „Es ist einfach zu unsicher. Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Lage im Herbst ist. Dann lieber nächstes Jahr wieder.“