Fördergeld für Erkelenz : Umsiedlungsstandorte sind Teil der Leader-Region

Auch die vom Braunkohletagebau Garzweiler betroffenen Erkelenzer Ortschaften profitieren als Teil der Leader-Region Rheinisches Revier ab jetzt von Fördergeldern. Foto: Kandzorra, Christian

Erkelenz Die Umsiedlungsdörfer haben sich der Leader-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur angeschlossen. Das EU-Förderprogramm rechnet in der kommenden Förderperiode mit mehr als drei Millionen Euro für kommunale Projekte.

Die Leader Region Rheinisches Rheinisches Revier, zu der neuerdings auch Teile der Stadt Erkelenz gehören, hat sich erfolgreich für die nächste Förderperiode 2023 bis 2027 beworben und wurde für die kommenden sechs Jahre ausgewählt. Außerdem wächst die Region: Neu dabei sind die aktuellen Umsiedlungsstandorte Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie die Orte Bellinghoven, Borschemich, Etgenbusch, Holzweiler, Immerath, Kleinbouslar, Katzem, Kaulhausen, Kückhoven, Lövenich, Mennekrath, Neuhaus, Terheeg, Venrath und Wockerath.

Die Leader-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur besteht aus den Gemeinden und Städten Linnich, Titz, Aldenhoven, Jülich, Inden, Niederzier, Teile von Eschweiler, Langerwehe und Merzenich und vergrößert sich nach Norden um die vom Tagebau Garzweiler betroffenen Ortsteile von Erkelenz und im Südwesten um weitere ländliche Ortsteile von Eschweiler. Etwa 150.000 Bürger können von diesem Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes profitieren.

Die lokale Aktionsgruppe (LAG) der Leader Region, die als gemeinnütziger Verein organisiert ist, erwartet im Projektzeitraum Fördergelder in Höhe von 3,1 Millionen Euro, „die wir wieder in bürgerschaftliche und kommunale Projekte zur Entwicklung der Region investieren dürfen“. In der noch laufenden Förderperiode seien 41 Projektideen, die zum überwiegenden Teil aus der Bürgerschaft eingebracht wurden, mit Zuschüssen zwischen 3000 und 250.000 Euro gefördert worden, so die LAG. Die Themen der Projektideen reichen von der energetischen Sanierung eines Schwimmbades über die Pflege von alten Streuobstwiesen oder die Bekämpfung von invasiven Pflanzenarten in den Rurauen bis zu barrierefreien Umbauten älterer Bürgerhäuser.

Auch Projekte zur regionalen Wertschöpfung konnten unterstützt werden. „Die Förderung der dörflichen Gemeinschaft steht bei den meisten Projekten an erster Stelle. Die Ideen unserer engagierten Akteure sind so vielfältig wie das Leben selbst und mit dem Förderprogramm Leaderkann eine breite Palette von Ideen umgesetzt werden“, teilt die LAG mit. Das Förderprogramm sei begehrt, von bisher 28 Leader-Regionen in NRW sei man auf nun 45 angewachsen.

Interessierte und Wegbegleiter lädt die LAG zu einer Feier am 22. September um 17 Uhr im Restaurant am Indemann in Inden ein. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 12. September an leader@inde-rur.de .

Weitere Infos unter www.inde-rur.de

(RP)