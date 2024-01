In RTL-Show zu sehen Erkelenzer Tanzgruppe beim „Supertalent“

Der Erkelenzer Marvin Conen hatte vor einigen Jahren an der Alfred-Wirth-Straße die Tanzsportschule The Crew gegründet, in der er Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Altersgruppen das Tanzen beibringt. 2022 war Conen mit seiner Tanzpartnerin Celina Kruppa in Österreich Weltmeister im Hip-Hop-Tanz geworden.