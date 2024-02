Erkelenzer Stunk Bürgermeister Muckel räumt seinen Stuhl

Und dann war da noch das Thema katholische Kirche, personalisiert durch den leitenden Erkelenzer Pfarrer Werner Rombach, den Christoph Dohmen-Funke darstellte. Als Reaktion auf nur noch spärlich besuchte Gottesdienste zog der aus Resignation das Messgewand aus, legte sich das charakteristische Beffchen (weißes Leinentuch am Halsausschnitt) eines evangelischen Pastors an und sang zur Westernhagen-Melodie von „Dicke“: „Was bin ich froh, jetzt evangelisch zu sein, denn katholisch war eine Quälerei“ – quasi also das musikalische Gegenstück zum Klassiker „Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin“ der bekannten Kabarettisten Jürgen Becker und Norbert Alich.