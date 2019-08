Erkelenzer Pilates-Lehrerin : Übungen für Jedermann im Mittelpunkt

Pilates-Trainerin Stephanie Rahn hat ein neues Buch veröffentlicht. Foto: Renate Resch

Erkelenz Nach ihrem Standardwerk aus 2017 zum Thema Pilates-Training hat die Erkelenzer Lehrerin Stefanie Rahn jetzt ihr zweites Buch veröffentlicht: „Pilates mit Kleingeräten“. Rahn hat sogar schon Ideen für ein drittes Buch.

Von Kurt Lehmkuhl

Das berufliche Leben von Stefanie Rahn dreht sich voll und ganz um „Pilates“, das Körpertraining, welches von dem 1883 in Mönchengladbach geborenen Joseph Pilates entwickelt wurde. In ihrem Studio „Pilates Lesson“ im Gewerbe- und Industriepark Commerden unterrichtet und weist sie Klienten in Übungen ein, die nach der Philosophie von Pilates individuell und kreativ erarbeitet werden. Doch bleibt es nicht beim Unterricht und Training. Stefanie Rahn hat ihr umfangreiches Wissen zwischen Buchdeckel gepresst und veröffentlicht.

„Pilates vertrat den Standpunkt, jeder Mensch könne durch entsprechendes Training körperlich und geistig sein Wohlbefinden verbessern“, sagt Stefanie Rahn, die in diesen Tagen bereits ihr zweites Buch gemeinsam mit Christian Lutz veröffentlicht hat: „Pilates mit Kleingeräten“. Ihr erstes Werk, „Pilates. Das komplette Trainingsbuch“, ist 2017 erschienen und gibt den kompletten Überblick über das, was Pilates bedeuten soll. „Wer meint, Pilates sei etwas wie Joga oder eine Entspannungsübung, der liegt vollkommen falsch“, sagt die ausgebildete Pilates-Lehrerin, die über ihren Beruf als Tänzerin an Pilates herangekommen ist: Beim Tanz und bei Pilates stehen die Zentrierung und Stabilisierung des Körpers im Mittelpunkt des Trainings. Die 1972 in Essen geborene Frau wurde in den Niederlanden zur Tänzerin und Tanzpädagogin ausgebildet, hat danach in Düsseldorf, Trier und am Tanztheater Neuss getanzt und als festangestellte Pädagogin Tanz unterrichtet.

Info Standardwerk auch auf Englisch erhältlich Eine große Überraschung wartete auf Stefanie Rahn, als sie das Bücherpaket mit den Belegexemplaren ihres zweiten Buches „Pilates mit Kleingeräten“ auspackte. Der Verlag Meyer&Meyer aus Aachen hatte ein weiteres Werk beigefügt: die englische Übersetzung ihres ersten Buches „Pilates“, das die Pilates-Lehrerin 2017 gemeinsam mit Christian Lutz veröffentlicht hat und das inzwischen als Standard-Werk für das Training nach den Methoden von Pilates gilt. Pilates mit Kleingeräten, ISBN 9783840376504, 205 Seiten, mit 100 farbigen Abbildungen, ist ab sofort zum Preis von 20 Euro im Buchhandel erhältlich.

„In Deutschland fristet Pilates eher ein Schattendasein“, meint Stefanie Rahn, die seit 2004 mit Ehemann und drei Hunden in Erkelenz-Katzem wohnt. Diesen Umstand zu ändern, sieht sie als eine der wichtigsten Aufgaben an. „So wie Pilates es damals geschafft hat, Kriegsversehrten durch seine Übungen neuen Lebensmut und neue Kraft zu geben, so versuchen wir heutzutage, den Menschen durch die Übungen neues Körperbewusstsein, eine bessere Konstitution und ein größeres Selbstverständnis zu vermitteln.“ Deshalb sei für jeden Teilnehmer an ihren Kursen ein individuelles Übungsprogramm die Regel.

2011 hängte sie die Tanzschuhe endgültig an den Nagel und erteilte zunächst Einzelunterricht in Pilates. „Damals noch in einem kleinen Raum und ohne Geräte“, erinnert sie sich an die Anfänge in Erkelenz. Irgendwann kam die Idee, ein Standardwerk über Pilates zu verfassen. Der auf Sportbücher spezialisierte Meyer&Meyer-Verlag in Aachen ließ sich von der Idee überzeugen und nahm das Werk ins Verlagsprogramm auf, nicht ohne zu betonen, dass er auch das geplante zweite Buch verlegen möchte. Es ist jetzt mit dem Titel „Pilates mit Kleingeräten“ erschienen.

Anders als im ersten Buch gibt es in diesem Buch viel mehr Übungen und Ideen zum Mitmachen. Längst geht das Training nach Pilates über die 23 Grundübungen hinaus, die der Mann aus Mönchengladbach entwickelt hat. Inzwischen basiert auf seiner Lehre ein funktionelles, ganzheitliches Gymnastikprogramm, das durch eine Vielzahl von großen und kleinen Geräten über 500 verschiedene Übungen ermöglicht.