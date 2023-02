Dank finanzieller Förderung Erkelenzer Stadtbücherei erweitert ihr Medienangebot

Über 3600 E-Books und E-Audios wurden zusätzlich angeschafft. Insgesamt stehen nun 6000 neue E-Medien zur Verfügung. Nach dem Jahresabschluss und der Auswertung der Nutzungszahlen ist der Effekt deutlich erkennbar: Gingen die Ausleihzahlen zwischen Januar und Mai noch um knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, stiegen sie im Gesamtverbund ab Juni um über zwölf Prozent an, sodass über das Jahr hinweg insgesamt ein Zuwachs verzeichnet werden konnte. Auch in Erkelenz wurde die Onleihe vermehrt genutzt. So wurden im Jahr 2022 ca. 14 Prozent mehr digitale Medien ausgeliehen als 2021.