Erkelenzer Nachwuchs ist gefragt : Kinder werden an Spielplatzplanung beteiligt

Erkelenz Am Umsiedlungsstandort Keyenberg, Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Berverath plant die Stadt Erkelenz einen zentralen Ort für Kinder. Bis zum 5. Juni sollen die Kinder ihre Wünsche dazu äußern dürfen.

Der neue Spielplatz soll zu einem zentralen Ort für die Kinder in ihrem neuen Wohngebiet werden. Darum sollen sich die künftigen Nutzer äußern und der Stadt Erkelenz ihre Wünsche mitteilen. Schon oft hat die Verwaltung Kinder an die Orte geführt, an denen neue Spielplätze entstanden oder vorhandene überarbeitet worden sind. Die Kinder haben dabei stets zahlreiche Ideen zusammengetragen, wie sie sich ihren neuen Spielplatz vorstellen.

Weil es für jede Bewegungsform verschiedene Geräte gibt, muss die Frage geklärt werden, ob die Kinder lieber klettern, hüpfen, schwingen, springen, hangeln oder rutschen wollen. Wollen sie lieber Spielgeräte für mehrere Kinder oder Geräte, die alleine genutzt werden können? Diese und andere Fragen stellt die Stadt den Kindern in einem Brief. Die Jüngeren erhalten ihn über die Grundschule in Keyenberg oder die Kita St. Anna Keyenberg/Borschmich in Borschemich. Die älteren Kinder im Alter zwischen elf und 14 Jahren werden in der nächsten Zeit Post von der Stadt Erkelenz erhalten. Die Kinder in den verschiedenen Ortsteilen können ihre Vorstellungen von einem schönen und abwechslungsreichen Spielplatz malen oder beschreiben. Sie bekommen mit ihrem Brief eine Vorlage der Fläche für den Spielplatz. Die bearbeiteten Vorlagen sammelt die Stadt Erkelenz bis zum 5. Juni und wertet sie dann aus – aus den Vorschlägen soll dann das Konzept für den Spielplatz entwickelt werden.