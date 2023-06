Ortsverein formuliert Pläne und Ziele Erkelenzer SPD will sich klarer präsentieren

„Nach dem schlechten Abschneiden bei der letzten Kommunalwahl mussten wir etwas ändern“, sagte Joußen in seinem Bericht. Auch wenn durch die Pandemie das Arbeiten erschwert worden war, habe die SPD in Erkelenz „einige gute Dinge eingeleitet“. Wenn sich die Partei besser in der Öffentlichkeit darstellen wolle, genüge es nicht, erst vor einer Wahl präsent zu sein. „Wir müssen früher beginnen, auf uns und unsere Ziele aufmerksam zu machen. Wir müssen Stimmungen aufspüren und eine Vertrauensbasis schaffen.“ An Infoständen hätten viele Menschen angesprochen werden können. Es habe viele gute Gespräche gegeben, auch wenn Joußen und seine Mitstreiter oft als „Blitzableiter“ für die Geschehnisse in Erkelenz und für die Bundespolitik herhalten mussten. „Aber wir konnten unsere Position zu Lützerath und zum Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt deutlich machen“, sagte er.