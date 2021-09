Größte Szene in der Region : Erkelenzer Skater gründen eigenen Verein

Erkelenz Erkelenz hat die mit Abstand größte Skaterszene im Kreis Heinsberg. Die will sich künftig besser organisieren und eigene Contests veranstalten. Außerdem will sie sich bei der Planung der dringend benötigten neuen Anlage einbringen.

Skateboard und Vereinsleben – das passt auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Das Skaten bedeutet für viele Freiheit, Selbstausdruck, Lifestyle – und nicht Organisation, Terminplan und Mitgliederversammlung. Nur knapp 20 Skateboardvereine sind beim Rollsport- und Inlineverband in Nordrhein-Westfalen gemeldet, in diesen Tagen kommt mit dem Skate e.V. aus Erkelenz ein weiterer hinzu.

An schönen Sommertagen tummeln sich teilweise mehr als 60 Menschen auf der Anlage am Adam-Stegerwald-Hof, gegenüber dem Kaufland. Von Kindern bis Mittdreißiger, Mädchen und Jungen, sind alle Altersgruppen mit verschiedenen sozialen Hintergründen vertreten. „Wir hatten eigentlich schon seit Jahren vor, einen Verein zu gründen, um mal die ganzen Leute, die hier fahren, zusammenzubekommen, uns zu organisieren und die Erkelenzer Skaterszene zu repräsentieren“, sagt Florian Langen, der mit Sebastian Birx und Christian Fuchs den Vorstand des Neu-Vereins bildet. „Wir als Vorstand haben insbesondere durch die Vielfalt und Offenheit Offenheit unseres Skateparks in Erkelenz Motivation für die Gründung geschöpft“, erklärt Langen. Der Skatepark mit seiner zentralen Lage sei auch „ein wichtiger sozialer Anlaufpunkt für Jugendliche“, sagen die Vereinsgründer – allzu viele gebe es davon in der Erka-Stadt schließlich nicht.