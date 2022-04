Musiker aus Aachen zu Gast in der Stadthalle : Sinfonieorchester gibt Meisterkonzert in Erkelenz

Sinfonieorchester gibt Meisterkonzert in Erkelenz

Musiker aus Aachen zu Gast in der Stadthalle

Das Sinfonieorchester Aachen gastiert in Erkelenz. Foto: ssv/sandra borchers

Erkelenz Ein schwungvolles Programm mit dem Titel „Slavic Swing“ bietet das Sinfonieorchester Aachen mit seinem Chefdirigenten Christopher Ward am 25. April um 20 Uhr beim Meisterkonzert der Volkshochschule in der Stadthalle Erkelenz.

Nach Michail Glinkas mitreißender Ouvertüre zur Oper „Ruslan und Ludmilla“ führt Alexander Tsfasmans Jazz-Suite für Klavier und Orchester in die frühe Pionierzeit des Jazz in der Sowjetunion.

Im Sommer 1887 weilte Tschaikowski eine Zeit lang zu einem Kuraufenthalt in Aachen. 16 Takte, die er während seines Aufenthalts in seinem Notizbuch vermerkte, verarbeitete der russische Komponist und Pianist André Parfenov zu einem „Aachener Walzer“, der die Orte, die Tschaikowski gemäß seiner Tagebuchaufzeichnungen Freude und seelischen Frieden brachten, lebendig werden lässt. Ein weiterer Höhepunkt des Konzertabends ist Tschaikowskis Orchestersuite „Mozartiana“, in der die Liebe zu dem österreichischen Komponisten deutlich wird.