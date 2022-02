Im Erkelenzer Land : Schüler setzen sich für Vielfalt ein

Erkelenzer Land Durch zahlreiche Projekte machen unter anderem Klassen der Hauptschule aus Erkelenz und dem Gymnasium aus Hückelhoven auf Alltagsdiskriminierung aufmerksam.

„Schule gestalten – Vielfalt leben“ – unter diesem Motto haben fünf weiterführende Schulen aus dem Kreis Heinsberg, darunter auch die Hauptschule aus Erkelenz und das Gymnasium Hückelhoven, in den vergangenen Wochen zahlreiche Projekte erarbeitet. Am Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach Palenberg haben die Schüler ihre Arbeiten zu den Themen Diskriminierung, Rassismus , Vielfalt, Respekt und Diversität nun vorgestellt.

Die Jugendlichen hatten sich über Monate – teils in ihrer Freizeit, aber auch eingebunden in schulische Angebote wie Projekttage – auf sehr unterschiedliche Weise mit den anspruchsvollen Themen auseinandergesetzt. So wurden etwa von Schülern des Gymnasiums Hückelhoven unter der Leitung von Christine Wolff anonymisierte Kommentare im Zusammenhang mit Alltagsdiskriminierungen auf insgesamt elf Roll-Ups bedruckt, um plakativ auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Diese Roll-Ups können jetzt von Schulen ausgeliehen werden und so als Wanderausstellung den Kreis Heinsberg durchlaufen.