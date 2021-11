Projekt „Classics in Concert“ : Breslau und Erkelenz vereint durch Musik

Seit 2003 begeistert das deutsch-polnische Musikprojekt „Classics in Concert“ das Publikum, wie hier in der Stadthalle Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Bereits zum zehnten Mal haben Musikschüler aus Deutschland und Polen die Möglichkeit, gemeinsame Konzerte zu geben. Am Sonntag findet das Konzert statt.

Dass Musik jede Sprachbarriere überwinden kann, beweist das deutsch-polnische Jugendprojekt „Classics in Concert“ in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal. 30 polnische Schülerinnen und Schüler der Musikschule Karol Szymanowski in Breslau und 32 Jugendliche aus dem Kreis Heinsberg haben viele Monate lang getrennt voneinander geübt, um nun endlich gemeinsam auf der Bühne stehen zu können. Das Jubiläumsprojekt, das auf deutscher Seite durch Pro Musica e.V., die Kreismusikschule Heinsberg und die Cusanus Bigband organisiert wird, findet am kommenden Sonntag, 14 November, mit einem Konzert in der Stadthalle Erkelenz seinen musikalischen Höhepunkt.

Zuvor reisten die deutschen Musikschülerinnen und Musikschüler am vergangenen Samstag nach Breslau, um dort gemeinsam mit dem polnischen Orchester zu proben. Auch das erste gemeinsame Konzert findet am heutigen Dienstag in der alten Philharmonie in Breslau statt. Danach heißt es Koffer packen, denn bereits am Donnerstag kommen die Jugendlichen gemeinsam nach Erkelenz. Nach einem zusätzlichen Konzert in Düsseldorf werden die polnischen Gäste und eine Delegation der deutschen Gastgeber am Freitagnachmittag von Bürgermeister Stephan Muckel im alten Rathaus empfangen. Alle Beteiligten sind überaus froh, dass der Austausch trotz Pandemie wieder stattfinden kann.

Das Abschlusskonzert am kommenden Sonntag wird durch das Sinfonieorchester der polnischen Musikschule Karol Szymanowski, Pianistinnen und Pianisten der Kreismusikschule Heinsberg und der Cusanus Bigband gestaltet. Wie auch in den vergangenen Jahren spannt sich ein breiter Bogen quer durch die Musikgeschichte: von Chopins Fantasie „Impromptu“ über Gershwins „Rhapsodie in Blue“, „Stil got the blues“ von Garry Moore bis hin zum „Moondance“ der finnischen Symphonic-Metall-Band Nightwish. Die musikalische Moderation für das Zusammenspiel übernimmt Dirigent Marcin Grabosz, Thorsten Odenthal von der Cusanus Bigband und Pianist Josef Paczyna.

Neben der Musik steht für die jungen Musikerinnen und Musiker in dem 2003 gestartetem Projekt „Classics in Concert“ auch um die Begegnung, das gegenseitige Kennenlernen, der Besuch im Land des Partners und auch die gemeinsam verbrachte Freizeit im Fokus. Untergebracht sind die polnischen Jugendlichen deshalb auch bei den Familien ihrer deutschen Partner. Aber auch die seit Jahren kooperierenden Organisatoren sind freundschaftlich miteinander verbunden und freuen sich auf die gegenseitigen Besuche.