Am 14. Dezember : Pfadfinder bringen das Friedenslicht aus Bethlehem

An mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen wird das Friedenslicht aus Bethlehem in vielen kleinen Gottesdiensten und «Walk in»-Aktionen verteilt. Foto: dpa/Guido Kirchner

Erkelenz Die Friedenslichtaktion 2021 steht in Deutschland unter dem Motto: „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Auch dieses Jahr findet sie wieder in Erkelenz statt.

(RP) Seit 35 Jahren gibt es die weltweite Friedensaktion – ausgehend vom Friedenslicht in Betlehem, das besonders durch die Pfadfinderbewegung weltweit an jeden Ort der Welt gelangen soll. Auch wenn es den Anschein hat, dass die Menschen weltweit im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus verbunden sind, stellt das Friedenslicht aus Bethlehem deutlich heraus, dass uns weltweit noch mehr eint: Der Wunsch nach Frieden.

Das Friedenslicht hat auch in diesem Jahr wieder mit den Pfadfindern den Weg von Betlehem auch nach Erkelenz geschafft und spricht allen Menschen den Frieden zu. Die Friedenslichtaktion 2021 steht in Deutschland unter dem Motto: „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Dieses Zeichen des Friedens wollen die Pfadfinder der beiden Erkelenzer Pfadfinderverbände DPSG-Stamm Erkelenz und PSG-Stamm Immerath auch in diesem Jahr wieder aufnehmen und weitergeben. „Das Friedenslicht aus Bethlehem ist nach wie vor ein starkes und bewährtes Zeichen, das die Fähigkeit hat, Menschen zu verbinden“, sagt Michael Kock, Stammeskurat der PSG Stamm Immerath. „Die große Nachfrage in den zurückliegenden Jahren belegt das. Es ist eine großartige symbolische Aktion.“

Am Dienstag, 14. Dezember, feiert der PSG-Stamm Immerath um 17 Uhr in der Immerather Kapelle einen kleinen Friedenslichtgottesdienst mit seinen Mitgliedern, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Es gelten dafür natürlich die aktuellen Corona-Verordnungen. Wenn es geboten ist, wird es auch ein kurzen Freiluftgottesdienst vor der Kapelle werden, denn die Friedenslichtweitergabe soll in jedem Fall sichergestellt sein. In den vergangenen Jahren war der Friedenslichtgottes immer im Rahmen der Sonntagabendmesse in Granterath am dritten Advent. Dieses Jahr muss es wegen der Pandemie anders laufen. Alle Besucher sollen an die Maske und vor allem an die eigene Laterne denken, damit das Friedenslicht gut zu Hause ankommen kann.

An den Folgetagen wird das Friedenslicht zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Erkelenzer Krypta unterhalb der Lambertuskirche bereitstehen: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; mittwochs und freitags von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr; samstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Der DPSG-Stamm Erkelenz wird am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 14 Uhr am Alten Rathaus in Erkelenz das Friedenslicht teilen.Ebenso wird das Friedenslicht im Anschluss an die Kinderchristmette am 24. Dezember, die um 16.30 Uhr beginnt, in der Erkelenzer Kirche verteilt.

