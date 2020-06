Saint James in Frankreich : David Juquin ist neuer Bürgermeister in Erkelenzer Partnerstadt

Erkelenz Bei seiner Antrittsrede trug der neue Bürgermeister sogar die Erkelenzer Stadtkrawatte. David Juquin will die Beziehungen zu Erkelenz, der Partnerstadt von Saint James, stärken und weiter vertiefen.

Die Kommunalwahl in der Partnerstadt fand bereits Mitte März statt, der neu gewählte Stadtrat konnte seine Arbeit jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht gleich aufnehmen. Bis die konstituierende Sitzung Ende Mai stattfinden konnte, blieben die bisherigen Vertreter in ihren Ämtern.

Das Zusammenwachsen der eingemeindeten Ortschaften und der Aufbau einer gemeinsamen Identität sei Juquin besonders wichtig, sagte er in seiner Rede. Dazu zählten auch die Bedürfnisse von Jugendlichen und des Vereinslebens. Mit Blick auf die Kommunalwahl in Erkelenz sagte er: „Unsere zwei Städtepartnerschaften, Erkelenz in Deutschland und Beaminster in Großbritannien, sollten nicht unerwähnt bleiben. Wir müssen unsere Beziehungen vertiefen und von unseren gegenseitigen Erfahrungen profitieren. Im kommenden September findet in Erkelenz die Wahl eines neuen Bürgermeisters statt.“