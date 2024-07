Erkelenzer Orgelsommer Erstklassiger Organist und überzeugender Improvisator

Für das Publikum besonders gut nachvollziehbar war das bei improvisierten Choralbearbeitungen in verschiedenen Stilen über bekannte Kirchenlieder. „Ein Haus voll Glorie schauet“ erklang festlich in frühklassischem Gewand, „Nun singe Lob, du Christenheit“ zeigte sich in Mendelssohn'scher Klangfülle, gepaart mit an Bach gemahnender kompositorischer Sorgfalt. „O Jesu, all mein Leben bist du“ hatte Anklänge an Robert Schumann, und „Nun lobet Gott im hohen Thron“ ließ in einer an Johanns Brahms angelehnten Fassung immer wieder dessen „Liebesliederwalzer“ aufblitzen.