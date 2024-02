Windpark-Pläne Erkelenzer Modellflieger fürchten um Existenz

Jetzt könnte die Idylle vorbei sein, könnte die Zukunft des FME ungewiss werden. „Der Flugmodellverein hat eine Baugenehmigung für den Modellflugplatz, zu der auch die von der Bezirksregierung Düsseldorf erteilte Aufstiegsgenehmigung mit einem darin enthaltenen Flugsektor gehört“, so Pechtheyden. In einem Radius von 400 Metern rund um das Vereinsheim darf geflogen werden. Bei diesen Vorgaben kommen die Mitglieder niemandem ins Gehege. Auch stören die Windräder im Windpark Holzweiler mit einer Nabenhöhe von 80 Metern und einem Rotorradius von 31 Metern nicht. Bei diesem Zustand wird es wahrscheinlich nicht bleiben: Im Windpark Tenholt sind zwischen Kückhoven und Katzem acht Windenergieanlagen geplant, die eine Nabenhöhe von 162 Metern und einen Rotordurchmesser von 175 Metern haben, sodass sie auf eine Höhe von fast 250 Metern kämen. „Zwei dieser Anlagen sollen nach aktueller Planung im genehmigten Flugsektor unseres Vereins errichtet werden“, sagt Pechtheyden. „Unter Einhaltung von Sicherheitsabständen zu den Windrädern würde dieser Flugsektor so eingeschränkt, dass der bisher genehmigte Modellflug nicht mehr möglich ist.“ Für den Vorsitzenden und den Geschäftsführer heißt das: „Dadurch ist der Verein gefährdet. Ohne ausreichendes Flugfeld macht die Fliegerei keinen Sinn.“