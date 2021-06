Auf dem alten Friedhof : Erkelenzer Mittsommernachtslesung im Doppelpack

Erkelenz An zwei Freitagen im Juni kehren die aus den vergangenen Jahren beliebten Lesungen zurück. Dabei sind einige Überraschungsgäste, aber auch alte Bekannte.

Gleich im Doppelpack gibt es in diesem Jahr die inzwischen schon traditionelle Mittsommernachtslesung auf dem Alten Friedhof Brückstraße in Erkelenz. Jeweils ab 22 Uhr bis gegen Mitternacht wird an den Freitagen, 18. und 25. Juni, ein literarisches Programm geboten, das von Kurzgeschichte bis Sachbuch, von Hip Hop bis Lyrik und einiges mehr umfasst. Mitwirkende sind vielsagend „Überraschungsgäste und die üblichen Verdächtigen“.