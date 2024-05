Erkelenzer Meister-Konzerte Klangschönheit, Leidenschaft und tiefe Empfindung

Namensgeber der drei Profimusiker, die gemeinsam, aber auch als Solisten auftreten, ist Micael Gelius. Die Erfahrungen der beiden Streicher der Münchner Philharmoniker, die unter der Leitung der renommierten Dirigenten musizieren, fließen kontinuierlich in die Zusammenarbeit ein. Floris Mijnders (Cello) und Sreten Krstic an der Violine sind als ausgebildete Konzertmeister und Stimmführer bei den Philharmonikern der Isar-Metropole im Einsatz, gastieren mit dem berühmten Ensemble weltweit. Micael Gelius stellte am Flügel eindrucksvoll sein Können unter Beweis, spielte dabei immer wieder seine pianistische Raffinesse gekonnt aus. Klangschönheit, Leidenschaft sowie tiefe Empfindung möchte das Gelius-Trio bei seinen zahlreichen internationalen Auftritten transportieren. Die Meisterkonzert-Reihe wird fortgesetzt am 10. Juni, 20 Uhr, wenn das Dresdner Residenz-Orchester der Einladung nach Erkelenz folgt und frühlingshafte Melodien von Mozart, Beethoven, Strauss und Bizet sowie Teile aus Vivaldis Vier Jahreszeiten unter der Leitung von Professor Igor Malinovsky spielt.