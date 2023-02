Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen Zehn-Punkte-Plan für das Rheinische Revier

Zukunftsorte statt Geisterdörfer – unter dieser Überschrift hat die Stadt Erkelenz Anfang dieses Monats ein Bürgerbeteiligungsverfahren gestartet, in dem sie gemeinsam mit den Bürgern und einem Planungsbüro eine Vision für die fünf geretteten Kohledörfer Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath am Rand des Tagebaus Garzweiler entwickeln will. Drei verschiedene Konzepte sind derzeit in der Diskussion: Das „Land der Alleen“ ist geprägt viel Grün- und Naturraum sowie einer „modernen, kleinbäuerlichen Landwirtschaft“. Bei der Variante „Goldene Äcker“ steht die Landwirtschaft im Fokus. Die Dörfer würden in diesem Konzept ausgedünnt werden: In erster Linie blieben markante und historisch wertvolle Gebäude, etwa Vierkanthöfe und Kirchen, erhalten.