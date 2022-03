Das Statistische Landesamt hat Werte für das Erkelenzer Land ermittelt : Zahl der Insolvenzen verdoppelt sich

In der Region hat sich die Zahl der Privatinsolvenzen vergrößert. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Erkelenzer Land Die Zahl der angemeldeten Insolvenzen im Kreis Heinsberg hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Wie das statistische Landesamt mitteilt, gab es 2021 im Kreis insgesamt 423 Insolvenzanträge, im Jahr 2020 waren es noch 192 Anträge gewesen.

Den stärksten Anstieg im Erkelenzer Land hat die Stadt Wassenberg zu verzeichnen, wo sich die Zahl der Insolvenzen von elf auf 34 mehr als verdreifachte. Auch in Erkelenz stiegen die Zahlen deutlich, dort wuchs die Zahl der Insolvenzen von 32 auf 78, die Zahl der Verbraucherinsolvenzen verdreifachte sich von 18 auf 56 sogar. In Hückelhoven stieg die Zahl von 33 auf 91 Insolvenzfälle, in Wegberg von 19 auf 39. Den geringsten Zuwachs im Kreis Heinsberg hat die Stadt Geilenkirchen vorzuweisen, dort stieg die Zahl der Insolvenzen „nur“ von 33 auf 48 um 45,5 Prozent.