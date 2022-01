Im Kreis Heinsberg : Weniger Arbeitszeit für 15.000 Minijobber

Vor allem in der Gastronomie arbeiten viele Minijobber – auch in Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Im Kreis Heinsberg haben nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten derzeit rund 15.000 Menschen einen Minijob. Davon arbeiten allein 1250 Personen in der Gastronomie – die meisten verdienen dabei lediglich den gesetzlichen Mindestlohn.

Als Grund nennt die NGG die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns. Der ist zum Jahreswechsel auf 9,82 Euro pro Stunde gestiegen. Das wiederum bedeutet bei einem fixen „Mini-Monatslohn“ von 450 Euro dann automatisch auch weniger Arbeitszeit. „Die 9,82 Euro sind allerdings auch das absolute Lohn-Limit nach unten. Weniger darf kein Chef bezahlen – egal, in welcher Branche und für welchen Job“, sagt NGG-Geschäftsführerin Diana Hafke. Sie rechnet schon bald mit weiteren Änderungen für Minijobber: „Die Ampel-Koalition in Berlin will den gesetzlichen Mindestlohn auf zwölf Euro heraufsetzen. Das sollte lieber früher als später passieren. Denn davon würden viele Beschäftigte im Kreis Heinsberg profitieren – und längst nicht nur Minijobber.“