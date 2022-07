Zahlen des Statistischen Landesamtes : Wassenberg bei Gewerbesteuern besonders attraktiv

Ein Blick auf das Gewerbegebiet Ost in Erkelenz. Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Bei der Wahl des Standorts spielen für Unternehmen viele Faktoren eine Rolle. Einer der wichtigsten ist aber der Gewerbesteuer-Hebesatz, den jede Kommune individuell bestimmen kann.

Je höher dieser ist, desto mehr Steuern zahlen die Unternehmen an die Kommune. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes lagen die vier Städte des Erkelenzer Land im vergangenen Jahr mit ihren Gewerbesteuer-Hebesätzen allesamt unter dem NRW-weiten Schnitt.

Wegberg liegt für das Jahr 2021 hier bei 433 Prozent, was Rang 251 von insgesamt 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Erkelenz kommt mit 420 Prozent auf Rang 293, Hückelhoven mit 417 Prozent auf Rang 339 und Wassenberg verpasst mit dem Hebesatz von 395 Prozent sogar nur hauchdünn die Top Ten der landesweiten Steuerparadiese für Unternehmen. Den mit Abstand höchsten Satz im Kreis Heinsberg hat Übach-Palenberg mit 475 – zu den 100 teuersten Kommunen in NRW zählt die Stadt damit aber noch nicht.