Im Erkelenzer Land : Vereine verschieben ihre 100-Jahr-Feiern

Erkelenzer Land Vier Klubs wollten in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gebührend feiern. Beeck hatte dies aber bereits vor drei Wochen wegen Corona verschoben, nun zogen TuS Hilfarth und Myhl nach. Und auch Holzweiler wird dem folgen.

Aus all dem wird wegen der grassierenden Corona-Pandemie aber nichts – zumindest nicht in diesem Jahr. Denn nachdem Beeck bereits vor drei Wochen die Feierlichkeiten wegen des Virus offiziell verschoben hatte, folgten in der vergangenen Woche nun auch die Klubs aus Hilfarth und Myhl. Und nur noch Formsache ist dieser Schritt in Holzweiler. „Wir haben uns im Vorstand zwar darauf geeinigt, als Stichdatum den 30. April abzuwarten, doch eigentlich ist klar, dass wir in diesem Jahr nicht wie vorgesehen feiern können“, erklärt SV-Geschäftsführer Helmut Sildatke auf Nachfrage – und schiebt nach: „Es ist schade um die viele Vorbereitung, die wir dafür schon investiert haben, doch leider nicht zu ändern.“ Im Holzweiler Saal Boss sollte der Festakt eigentlich stattfinden. „Eng gepackt gehen da etwa 250 Personen rein. Doch das wäre ja im August dieses Jahres wohl nicht möglich“, erläutert Sildatke. „Wir wollen die Feierlichkeiten daher 2021 nachholen.“