Viele Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine : So läuft die Flüchtlingsunterbringung

Rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz angekommen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge, die in die vier Städte des Erkelenzer Landes kommen, hält sich bislang noch in Grenzen. Die meisten werden in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Petersholz gebracht.