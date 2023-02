Westvekehr informiert So läuft der Busverkehr zu Karneval im Kreis Heinsberg

Dies schließt ebenfalls die Multibus-Bedienzeiten der west ein: Am Montag ist eine Buchung kreisweit von 7.30 Uhr bis 0.30 Uhr möglich. Dienstag bringt der Multibus von 20 Uhr bis 0.30 Uhr Fahrgäste an ihr Ziel. In den Kommunen Geilenkirchen, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht kann der Multibus am Veilchendienstag von 6 Uhr bis 0.30 Uhr gebucht werden.