RWE-Mitarbeiter verletzt : Tagebau Garzweiler II: Polizei sucht Tatverdächtigen

Die Aachener Polizei sucht mit Fotos nach Tagebau-Demonstranten in Garzweiler. Foto: Polizei Aachen

Erkelenzer Land Etwa 70 Personen haben am 26. Juni einen Bagger im Tagebau Garzweiler II besetzt. Mehrere Mitarbeiter des Tagebaubetreibers RWE Power AG hatten versucht, die Besetzung zu verhindern.

Dabei wurde ein RWE-Mitarbeiter durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen verletzt, meldete die Polizei noch am 26. Juni.

Das zuständige Amtsgericht Mönchengladbach hat in dem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch geführten Verfahren nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen und fahndet per Foto nach dem Tatverdächtigen. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kennt die Person und kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Aachener Polizei unter der Telefonnummer 0241 957735301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241 957734210 entgegen.