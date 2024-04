Sprachatlas im Erkelenzer Land Vielfalt der heimischen Mundart „Platt“ aufgezeigt

Wenn in einem deutschen Örtchen gut 70 Einheimische und Gäste in gut zweieinhalb Stunden nur zu gut 0,03 Prozent Hochdeutsch sprechen, ist das was und wo? Plattdeutschabend in (Heinsberg-)Schafhausen, dessen jüngste Ausgabe erneut belegte, dass das von dort initiierte Projekt „Mundart-Atlas von Schwalm und Rur bis an die Maas“ ein gutes Stück Heimatkultur fest- und zum Abruf bereithalten wird. Passend zur österlichen Zeit Vorträge wie „De Karwäk“ und „Palmwöösch“, die „Karwoche“, die am Palmsonntag mit der Segnung der „Palmzweige“ beginnt.