Im Erkelenzer Land Mehrere Unfälle mit leicht verletzten Personen

Zu mehreren Verkehrsunfällen kam es am Wochenende im Erkelenzer Land. Am Freitag, 1. September, 15.50 Uhr, stieß ein 74-jähriger Radfahrer aus Wassenberg in Gerderath an der Einmündung Lauerstraße/Fronderath mit dem Auto einer 56-jährigen Erkelenzerin zusammen. Der Radfahrer befuhr den Radweg an der Lauerstraße, als die 56-Jährige aus Fronderath in die Lauerstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich stießen sie zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.