IHK-Präsidentin Gisela Kohl-Vogel zum Strukturwandel „Endlich ins Machen kommen“

So hat die IHK-Organisation zehn Tempo-Thesen veröffentlicht, um bürokratische Hürden und lange Planungsverfahren zu beschleunigen – und so den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren. „Habt Mut zur Effizienz“, ermuntert Kohl-Vogel die Politik in Düsseldorf und Berlin. „Habt den Mut, Vorschriften und Auflagen beherzt zu streichen. Das wäre ein Befreiungsschlag.“ Die IHK wird ihre Mitglieder über Fördermaßnahmen beraten, um den Strukturwandel zu meistern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ein neues Förderinstrument sind etwa die Zukunftsgutscheine des Landes NRW, mit denen die Transformation kleiner und mittelständischer Unternehmen unterstützt wird: von 3400 Euro Beratungszuschuss bis hin zu Investitionen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.