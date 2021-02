Genossenschaftsbanken im Kreis Heinsberg : Dividende in Höhe von 1,3 Millionen Euro vorgesehen

Erkelenzer Land Veit Luxem, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Mönchengladbach, rückte bei der Jahrespressekonferenz der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Kreis Heinsberg die Coronakrise in den Mittelpunkt.

Zusammen mit der Raiffeisenbank Erkelenz, der Volksbank Heinsberg und der Volksbank Haaren verwaltet die Volksbank Mönchengladbach/Erkelenz ein betreutes Kundenvolumen in Höhe von 9,4 Milliarden Euro, was 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr sind. Auch die Kunden der Genossenschaftsbanken haben im vergangenen Jahr vermehrt aufs Sparen gesetzt, dabei haben Anlageformen wie Aktien und Fonds an Beliebtheit gewonnen. Die Kunden haben 2020 häufig online den Kontakt zur Bank gesucht, dennoch setzen die Genossenschaftsbanken weiterhin auf die so genannte Omnikanal-Offensive, wobei den Banken der persönliche Kontakt immer noch am wichtigsten ist.