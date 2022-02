Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg : „Die Unbeugsamen“ zum Frauentag

Erkelenzer Land Die Gleichstellungsbeauftragten laden am 7. März zum Filmabend mit Christa Nickels ein. Karten gibt es ab sofort ausschließlich telefonisch.

Es war in der Zeit der Bonner Republik, jener Ära, die als Zeit des Wiederaufbaus und beginnender Prosperität in der Bundesrepublik Deutschland bekannt geworden ist. Der Film „Die Unbeugsamen“ erzählt die Geschichte der Frauen der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten.

Zum internationalen Frauentag zeigt die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg diesen Film (Montag, 7. März, 18 Uhr, Corso-Filmpalast in Hilfarth). Zum Filmabend erwartet wird auch Christa Nickels, das Gründungsmitglied der Grünen in Nordrhein-Westfalen und früheres Mitglied des Deutschen Bundestages. „An diesem Film hat Christa Nickels mitgearbeitet“, sagt Petra Büschgens, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Heinsberg. Sie schlägt den Bogen zurück in eine Zeit, die nun 25 Jahre her ist: „Damals gründete sich die Arbeitsgemeinschaft, um sich einfach besser zu vernetzen.“ Und das war offensichtlich auch nötig, denn die Gleichstellungsbeauftragten machten nahezu identische Erfahrungen – man fühlte sich alleine, man sah sich im Einzelkämpferstatus. Teils gab es auch Erfahrungen, belächelt worden zu sein. Sonja Opwis, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wegberg: „Anfangs war das also so wie bei den Frauen im Film.“ Vera Hartmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wassenberg, fügte hinzu: „Da gab es auch mal Provokationen. Das musste sich alles etablieren, doch durch die AG gab es dann gute Unterstützung.“