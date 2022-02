Sturmbilanz im Erkelenzer Land : Wenige Einsätze wegen Orkantief „Ylenia“

Auch in Wassenberg blieben die Tore an den Gerätehäusern wie hier am Rathaus geschlossen. Foto: Anke Backhaus

Erkelenzer Land Nicht so schlimm wie befürchtet fiel die Nacht zu Donnerstag aus. Aber die Einsatzkräfte bleiben in Alarmbereitschaft – denn am Wochenende kommt „Zeynep“.

Weitgehend glimpflich verlief die erste Sturmnacht zu Donnerstag im Erkelenzer Land. Für die Feuerwehren in der Region ergaben sich keine nennenswerten Einsätzen. Sturm „Ylenia“ richtete in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg kaum Schäden an.

Auf die mögliche Gefahrenlage hatte man sich entsprechend vorbereitet. Während die Erkelenzer Feuerwehr nicht ein einiges Mal auszurücken brauchte in der Nacht zu Donnerstag, fuhren die Wassenberger ein Mal heraus, „und das auch nur für eine Kleinigkeit, die schnell erledigt war“, sagte Wassenbergs Wehrleiter Holger Röthling. Das Lagebild in Wegberg war ähnlich übersichtlich, auch hier waren kleinere Einsätze schnell abgearbeitet. Unter anderem ging es im Wegberger Ortsteil Büch dabei um zwei Bäume die eine Stromleitung mit sich gerissen hatten. Der Energieversorger war vor Ort und hatte die Leitung stromlos geschaltet, sodass die Einsatzkräfte mit Unterstützung des Bauhofes schnell den Baum mit Kettensägen beseitigen konnten.

An der Myhler Straße zwischen Altmyhl und Ratheim auf Hückelhovener Stadtgebiet war der Feuerwehr ein größerer Ast gemeldet, ein Auto sollte mit diesem Ast kollidiert sein. Vor Ort fand die Feuerwehr keine Gefahrensituation vor. An der B57 bei Rurich sollte ein Baum drohen, auf die Straße zu fallen. Vor Ort stellten die Wehrleute einen kleinen Baum auf einem Zaun fest. Von der Lage ging keine Gefahr aus.